В Калининском районе Новосибирска пройдут весенние ярмарки.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске в Калининском районе города проведут первые весенние ярмарки. Пройдут они 3 и 4 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии.
– На них представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области, – сообщает администрация.
На ярмарках новосибирцы смогут купить мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, десерты, мед, а также дикоросы.
Разместят торговые площадки 3 марта у ДК Горького на Богдана Хмельницкого, 40.
4 марта ярмарку откроют на улице Лейтенанта Амосова, 64 в Пашино.
– 3 марта ярмарка будет работать с 9 утра до 5-ти вечера, а 4 – с 10 до 18 часов, – уточнили в мэрии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер