В Калининском районе Новосибирска пройдут весенние ярмарки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в Калининском районе города проведут первые весенние ярмарки. Пройдут они 3 и 4 марта. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии.

– На них представят широкий ассортимент продовольственных товаров от 20 товаропроизводителей из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области, – сообщает администрация.

На ярмарках новосибирцы смогут купить мясо, молочные продукты, хлебобулочные изделия, десерты, мед, а также дикоросы.

Разместят торговые площадки 3 марта у ДК Горького на Богдана Хмельницкого, 40.

4 марта ярмарку откроют на улице Лейтенанта Амосова, 64 в Пашино.

– 3 марта ярмарка будет работать с 9 утра до 5-ти вечера, а 4 – с 10 до 18 часов, – уточнили в мэрии.

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