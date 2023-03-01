«Милые бранятся - только тешатся»: в Новосибирском зоопарке шимпанзе Люся и Филя устроили погром в вольере

Шимпанзе устроили погром в вольере. Фото: кадр из видео Анны Новиковой

Пара шимпанзе из Новосибирского зоопарка Филя и Люся устроили погром в вольере и даже напугали посетителей, когда начали стучать по стеклу.

Сотрудники зоопарка предложили обезьянам в качестве игрушек картонные коробки. Шимпанзе сначала долго швыряли их из одной части вольера в другую. Некоторые из них обезьяны разорвали и раскидывали кругом ошметки картона.

Своими действиями они даже напугали особо впечатлительный посетителей зоопарка. Филя, когда раскачивался на импровизированных лианах, прыгал с них прямо в стекло. Стоял жуткий грохот. Люди от испуга роняли телефоны и камеры.

Через некоторое время обезьяны успокоились. Напуганным посетителям осталось только гадать, чем было вызвано плохое настроение пары.

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