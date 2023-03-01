В Новосибирске на супруга-хоккеиста возбудил административное дело после избиения жены

Мужа привлекли к административной ответственности за побои. Фото: предоставлено соседями

В Новосибирске полиция привлекла к административной ответственности бывшего хоккеиста за регулярное избиение супруги. Последний раз женщина обращалась в больницу с побоями 22 февраля.

— Сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудники полиции опросили пострадавшую и ее мужа. Женщина отказалась от написания заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы, — сообщили в региональном МВД.

В отношении супруга возбудили административное производство за побои. Сейчас проводится проверка.

Также выяснилось, что женщина уже обращалась в полицию и жаловалась на мужа-тирана в октябре и декабре прошлого года. Однако, как и в этот раз, она всегда отказывалась писать заявление на мужа и также отказывалась от экспертизы.

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