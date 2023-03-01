Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в марте 2023 года

Сибиряков в марте ожидают температурные качели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Новосибирске в марте этого года. По их данным, первая декада ожидается теплой с плюсовыми температурами, а вот начиная со второй вернутся морозы.

— Среднемесячная температура ожидается около нормы, -5… -8. На юго-востоке Новосибирской области будет выше нормы на 1 градус. В первой декаде ожидается повышение: ночью от -11… -16 до -3… -8, днем от -2… -7 до оттепелей 0… +2, — рассказали КП-Новосибирск синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Но во второй декаде марта холода вернутся. Ночью температура в среднем будет опускаться до -20… -25, а днем подниматься до -9… -14. Только ближе к 20-м числам вернется оттепель вплоть до +5 градусов.

Также синоптики отметили, что в марте выпадет много осадков, как в виде снега, так и в виде дождя.

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