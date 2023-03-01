Новосибирский худсовет проголосовал за сохранения мемориала в Военном городке

Памятник на баланс возьмет администрация Октябрьского района. Фото: MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск.

Художественный совет Новосибирска проголосовал за сохранение мемориала, посвящённого 85-й Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии в Военном городке №17.

— Этот объект, может быть, не имеет высокой архитектурно-художественной ценности, но имеет высокую человеческую и духовную ценности. Его создавали сами солдаты и офицеры, вернувшиеся с территорий боевых действий. Когда военные части ушли из городка, мы ничего не могли сделать, чтобы отреставрировать его, так как земля федеральная. Сейчас мы делаем первый шаг, чтобы начать процедуру принятия мемориала на баланс. После сегодняшнего заседания художественного совета администрация Октябрьского района обратится в суд, чтобы взять объект на баланс и содержать его, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, что памятник отреставрировали в декабре 2022 года после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина. К нему с просьбой помочь в сохранении мемориала обратилась одна из жительниц Новосибирска. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело, а памятник восстановили, а территорию вокруг прибрали.

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