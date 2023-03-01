В Новосибирске женщина-водитель ответит за сбитого пенсионера на «Снегирях»

Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске судят 52-летнюю женщину, сбившую пенсионера на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 8 июня 2022 года напротив дома на улице Курчатова, 3.

По данным прокуратуры, водитель Nissan Tiida ехала по улице Курчатова в условиях хорошей освещенности и сухого асфальта. Женщина не снизила скорость и не заметила 65-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара пенсионер получил тяжелые травмы, в том числе сложный перелом тазобедренного сустава. Врачи спасли мужчину от инвалидного кресла. Они провели сложную операцию и установили пациенту несколько штифтов в кости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью.

- Водитель не признала вину в части степени тяжести последствий ДТП, не отрицая факт наезда на пешехода. Ранее не судима, характеризуется положительно. В добровольном порядке женщина возмещала часть расходов на лечение. Потерпевшим заявлен иск о компенсации морального вреда в 700 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Дарья Курнявко.

Дело рассматривают в Калининском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber