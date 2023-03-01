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НовостиПроисшествия1 марта 2023 13:49

В Новосибирске женщина-водитель ответит за сбитого пенсионера на «Снегирях»

Потерпевший перенес тяжелую операцию на тазобедренном суставе
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу

Пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске судят 52-летнюю женщину, сбившую пенсионера на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 8 июня 2022 года напротив дома на улице Курчатова, 3.

По данным прокуратуры, водитель Nissan Tiida ехала по улице Курчатова в условиях хорошей освещенности и сухого асфальта. Женщина не снизила скорость и не заметила 65-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От удара пенсионер получил тяжелые травмы, в том числе сложный перелом тазобедренного сустава. Врачи спасли мужчину от инвалидного кресла. Они провели сложную операцию и установили пациенту несколько штифтов в кости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшего тяжкий вред здоровью.

- Водитель не признала вину в части степени тяжести последствий ДТП, не отрицая факт наезда на пешехода. Ранее не судима, характеризуется положительно. В добровольном порядке женщина возмещала часть расходов на лечение. Потерпевшим заявлен иск о компенсации морального вреда в 700 тысяч рублей, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Дарья Курнявко.

Дело рассматривают в Калининском районном суде.

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