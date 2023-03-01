В Новосибирске запустили опрос об изменении маршрута автобуса №55

Автобус №55 планируют пустить до Криводановского карьера. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске запустили опрос об изменении автобусного маршрута №55 «ул. Спортивная — Вокзал «Новосибирск-Главный». Центр управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) планирует кардинально изменить схему автобуса и пустить его только по левобережью.

— С целью улучшения транспортного обслуживания и обеспечения регулярных пассажирских перевозок жителей Криводановского карьера планируется скорректировать действующую схему муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемому тарифу № 55 «ул. Спортивная — Вокзал «Новосибирск-Главный» на «ул. Спортивная — Криводановский карьер», — сообщили в ЦУГАЭТ.

Автобус будет следовать по старому маршруту от остановки «ул. Спортивная» до площади Станиславского. Далее он будет заезжать на площади Маркса, Труда и Энергетиков с поворотом с проезда Энергетиков на улицу Большую. Посадку и высадку пассажиров автобус будет делать на всех остановочных пунктах по маршруту.

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