Под Новосибирском протекла и потрескалась новостройка для детей сирот

Дети-сироты получили ключи от новых квартир осенью 2022 года. Фото: правительство НСО

В Тогучинском районе Новосибирской области начала протекать крыша в четырехквартирном доме, предназначенном для детей-сирот. Также там потрескались стены.

Дом сдали осенью 2022 года. Как сообщали в региональном правительстве, обладателями новых квартир стали 12 жителей Тогучинского района. Квартиры были оборудованы сантехникой, плитой и были готовы к заселению.

Разобраться в ситуации пообещали в Следственном комитете НСО.

− СК начал проверку по данному факту, − сообщила КП-Новосибирск старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

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