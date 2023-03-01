Ребенка госпитализировали.
В Новосибирске на проспекте Димитрова иномарка сбила 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре». Произошло ДТП вечером в среду, 1 марта.
— 45-летний водитель за рулем Kia Rio двигался по проспекту Димитрова в сторону улицы Фрунзе. В пути следования в районе дома №8 по Димитрова он сбил ребенка, который переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в городском ГИБДД.
В ДТП пострадал 12-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.
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