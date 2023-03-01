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НовостиПроисшествия1 марта 2023 12:56

В Новосибирске поймали сахалинца, скрывавшегося от следствия 27 лет

Мужчина все эти годы жил по поддельным документам, чтобы его не осудили за тяжкое преступление
Алёна ПЯТЕНОК
Алёна ПЯТЕНОК
Обвиняемый скрылся от органов следствия и до февраля 2023 года находился в розыске.

Обвиняемый скрылся от органов следствия и до февраля 2023 года находился в розыске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сахалинские следователи на днях задержали в Новосибирске преступника, который почти 30 лет скрывался от правосудия. Мужчина все эти годы жил под чужими документами и был уверен, что его никогда не найдут.

- В августе 1996 года было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство с целью скрыть другое преступление» в отношении 61-летнего уроженца Сахалинской области. Соучастник обвиняемого был задержан и в 1998 году осужден приговором суда за совершение преступления к 11 годам лишения свободы. Сам же обвиняемый скрылся от органов следствия и до февраля 2023 года находился в розыске, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.

Как следователям удалось выйти на след преступника, СК не разглашает. Известны только обстоятельства произошедшей трагедии. ЧП случилось на рыбозаготовительной базе в Макаровском районе. Туда приехали двое местных жителей – отец и сын, чтобы забрать принадлежащий им «Камаз». Обвиняемый и его товарищ отказались возвращать грузовик.

- В ходе конфликта соучастник обвиняемого взял ружье, зарядил его дробовыми патронами и стал наносить им удары по голове и телу потерпевшего, что вынудило его скрыться в доме, расположенном на территории базы. В этот момент в дом зашел 18-летений сын потерпевшего, в которого соучастник обвиняемого произвел выстрел из ружья. Смерть молодого человека наступила на месте происшествия, - добавляют в региональном СК.

После этого преступники решили замести следы. Они снова сильно избили отца погибшего парня. Решив, что обе их жертвы мертвы, они вывезли их в багажнике на берег моря, упаковав в полиэтиленовые мешки. Пока разбирались с телом 18-летнего парня, его отец неожиданно ожил и смог скрыться от своих мучителей. Все эти годы он надеялся, что преступники понесут заслуженное наказание за смерть его сына.

- В результате совместных действий следователей и оперативных работников, вылетевших из Южно-Сахалинска в Новосибирск, обвиняемый был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник СУ СК по Сахалинской области Олеся Вознюк.

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