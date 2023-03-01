В Новосибирске поймали сахалинца, скрывавшегося от следствия 27 лет

Обвиняемый скрылся от органов следствия и до февраля 2023 года находился в розыске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сахалинские следователи на днях задержали в Новосибирске преступника, который почти 30 лет скрывался от правосудия. Мужчина все эти годы жил под чужими документами и был уверен, что его никогда не найдут.

- В августе 1996 года было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство с целью скрыть другое преступление» в отношении 61-летнего уроженца Сахалинской области. Соучастник обвиняемого был задержан и в 1998 году осужден приговором суда за совершение преступления к 11 годам лишения свободы. Сам же обвиняемый скрылся от органов следствия и до февраля 2023 года находился в розыске, - сообщается на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.

Как следователям удалось выйти на след преступника, СК не разглашает. Известны только обстоятельства произошедшей трагедии. ЧП случилось на рыбозаготовительной базе в Макаровском районе. Туда приехали двое местных жителей – отец и сын, чтобы забрать принадлежащий им «Камаз». Обвиняемый и его товарищ отказались возвращать грузовик.

- В ходе конфликта соучастник обвиняемого взял ружье, зарядил его дробовыми патронами и стал наносить им удары по голове и телу потерпевшего, что вынудило его скрыться в доме, расположенном на территории базы. В этот момент в дом зашел 18-летений сын потерпевшего, в которого соучастник обвиняемого произвел выстрел из ружья. Смерть молодого человека наступила на месте происшествия, - добавляют в региональном СК.

После этого преступники решили замести следы. Они снова сильно избили отца погибшего парня. Решив, что обе их жертвы мертвы, они вывезли их в багажнике на берег моря, упаковав в полиэтиленовые мешки. Пока разбирались с телом 18-летнего парня, его отец неожиданно ожил и смог скрыться от своих мучителей. Все эти годы он надеялся, что преступники понесут заслуженное наказание за смерть его сына.

- В результате совместных действий следователей и оперативных работников, вылетевших из Южно-Сахалинска в Новосибирск, обвиняемый был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник СУ СК по Сахалинской области Олеся Вознюк.

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