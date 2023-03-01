В Новосибирской области с 1 марта начали действовать новые правила кругового движения

Новые ПДД начали действовать с 1 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 марта в России в очередной раз внесли изменения в ПДД. Некоторые из них коснулись правил кругового движения. Так, раньше водитель обязан был уступить дорогу тем, кто уже движется по кольцу. Новая редакция ПДД меняет этот принцип.

— При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, — сказано в новых правилах дорожного движения.

Раньше водитель, въезжающий на перекресток с круговым движением обязан был уступить дорогу машинам, которые уже движутся по кольцу. При таком принципе знаки приоритета не имели значения. Даже при наличии знака «главная дорога», въезжающий на кольцо водитель должен был уступить дорогу.

С 1 марта на перекрестках с круговым движением ввели приоритеты. Теперь, если перекресток равнозначный, то дорогу уступает въезжающий, также уступает въезжающий по второстепенной дороге. А вот въезжающий на кольцо по главной дороге имеет приоритет.

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