В Новосибирске ДТП с «ГАЗелью» спровоцировало километровую пробку на Разъезде Иня

По словам очевидцев никто не пострадал.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске столкновение «ГАЗели» и «ВАЗ-2105» спровоцировало пробку на въезде в Первомайку. ДТП произошло 1 марта в час пик напротив остановки «Разъезд Иня».
- Под железнодорожным мостом, странным образом лоб в лоб столкнулись белая «ГАЗель» и синий седан «ВАЗ-2105». На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор, – сообщили подписчики «АСТ-54».
По данным сервиса 2GIS, после ДТП образовалась пробка длиной в километр.
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