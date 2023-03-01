В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 2 и 3 марта

Непогода продлится до 3 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, непогода обрушится на регион 2 и 3 марта. Спасатели предупредили сибиряков о сильном ветре и метели с дожем и снегом.

— Днем 2 марта, ночью 3 марта в области ожидаются осадки в виде мокрого снега, днем с дождем, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, похолодание, на дорогах местами заносы, сильная гололедица, — рассказали в региональном МЧС.

По сообщению спасателей, непогода может стать причиной ЧС, связанных с обрывом линий электропередач, падением деревьев, срывом кровли и увеличением количества ДТП.

Напомним, что сегодня, 1 марта, спасатели разослали сибирякам сообщения об ухудшении погодных условий из-за мокрого снега и сильного ветра.

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