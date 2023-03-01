Новосибирцев предупредили о небольшом похолодании на выходных

На первых мартовских выходных в Новосибирск придет небольшое похолодание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На первых мартовских выходных в Новосибирск придет небольшое похолодание. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

В будние дни в город нагрянула оттепель. Так, в четверг может потеплеть до +2.

В пятницу прогнозируют слабый минус: -2…-3 градуса. А вот в субботу, 4 марта, в Новосибирске похолодает до -8 градусов. В воскресенье будет -5…-6 градусов.

С четверга по воскресенье будет идти снег. В некоторые дни поднимется сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что Новосибирск накроет дождями и снегом в марте 2023.

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