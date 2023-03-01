В Новосибирске подросток избил 18-летнего парня и забрал у него наручные часы

Подросток напал на парня на одной из улиц Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить 15-летнего подростка, который напал на парня и забрал у него наручные часы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел ночью в январе 2023 года. Несовершеннолетний встретил на улице 18-летнего местного жителя. Обвиняемый и пострадавший ранее не были знакомы.

− Подросток нанес потерпевшему руками не менее 10 ударов по лицу, а затем открыто похитил у него наручные часы, причинив ущерб на сумму более восьми тысяч рублей. В ходе предварительного следствия подросток вину в содеянном признал, − рассказали в Следкоме.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части второй статьи 161 УК РФ – «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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