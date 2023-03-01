В Калининском районе Новосибирска снегоуборщик задел ковшом машину-подснежник

ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Новосибирск

Водитель снегоуборочной машины случайно задел ковшом засыпанную снегом легковушку. Инцидент произошел 1 марта на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска.

ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. О произошедшем в группе «Инцидент Новосибирск» рассказали очевидцы.

− Снегоуборщик задел ковшом припаркованный автомобиль, но вместо разбирательств просто присыпал место удара снегом, − написал автор публикации.

На записи видно, как снегоуборочная машина чистит проезжую часть. В какой-то момент спецтехника задевает что-то похожее на большой сугроб. «Сугроб» подпрыгивает, после чего становится ясно, что это − машина-подснежник. На заднем фоне можно услышать звук сработавшей сигнализации.

В комментариях многие интернет-пользователи приняли сторону снегоуборщика. Мол, виноват водитель легковушки, который бросил свое авто на обочине.

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