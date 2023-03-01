В Новосибирской области годовая инфляция опустилась ниже на 10% в январе

В Новосибирской области уменьшился рост цен. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области замедлился рост цен. Об этом заявили в Сибирском главном управлении ЦБ.

- На замедлении инфляции в Новосибирской области отразилась динамика цен на продовольствие. Главным фактором остался рекордный урожай зерна в прошлом году в целом по стране. Ценник перестал расти на макароны, муку и кондитерские изделия, - сообщили в пресс-службе СГУ ЦБ.

Так же замедлился рост цен на мясо и молоко. Однако, в январе в регионе подорожали овощи.

- Ускорился рост цен на тепличные овощи, в особенности на огурцы и помидоры, - отметили в пресс-службе.

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