В Новосибирске до 20 марта ограничат проезд по Дачной

Проезд по Дачной ограничат до 20 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске до 20 марта ограничили проезд по улице Дачной из-за аварии на теплотрассе.
— По 20 марта на 3 метра сужена улица Дачная в районе жилого дома по Тимирязева, 97, — рассказали в городской администрации. — Водители необходимо быть внимательными и руководствоваться дружными знаками.
Напомним, что из-за ремонта теплотрассы до 10 марта ограничил проезд по улице Советской и до 13 марта по улице Немировича-Данченко.
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