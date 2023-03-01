В Новосибирске до 20 марта ограничат проезд по Дачной

Проезд по Дачной ограничат до 20 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до 20 марта ограничили проезд по улице Дачной из-за аварии на теплотрассе.

— По 20 марта на 3 метра сужена улица Дачная в районе жилого дома по Тимирязева, 97, — рассказали в городской администрации. — Водители необходимо быть внимательными и руководствоваться дружными знаками.

Напомним, что из-за ремонта теплотрассы до 10 марта ограничил проезд по улице Советской и до 13 марта по улице Немировича-Данченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер