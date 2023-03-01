Пассажирка поезда «Новосибирск – Кемерово» украла смартфон почти за 40 тысяч рублей

Жительница Кузбасса украла мобильный телефон в пассажирском поезде. Фото: стоп-кадр из видео / УТ МВД России по СФО

Жительница Кузбасса украла мобильный телефон в пассажирском поезде. Женщина ехала из Новосибирска в Кемерово, рассказали в УТ МВД России по СФО.

Преступление совершила ранее судимая 44-летняя сибирячка. Выяснилось, что перед выходом из вагона женщина заметила на столике чужой смартфон. Злоумышленница решила присвоить устройство себе.

− Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она взяла гаджет и положила в свою дорожную сумку. В настоящее время похищенное изъято и после завершения всех необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу, − сообщили в МВД.

Ущерб составил почти 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (Кража). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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