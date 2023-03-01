Мобилизованный стали давать отпуска. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мобилизованные из Новосибирской области начали получать отпуска. 23 февраля в село Усть-Тарка приехал боец Сергей Шаратов. Это подтвердили в районной администрации.

- Да, Сергей приехал в Усть-Тарку, в отпуск. Его встречали всем райцентром, - рассказали КП-Новосибирск в администрации Усть-Тарского района НСО.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил установить регулярный отпуск для всех участников СВО. Во время послания Федеральному Собранию он сказал, что бойцам полагается 14 дней без учета дороги. Владимир Путин уточнил, что отпуск участникам спецоперации должен предоставляться раз в полгода.

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