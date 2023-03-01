Новосибирские хирурги выпрямили спину мужчине, полжизни смотрящему вниз

Хирурги выпрямили спину мужчине, который полжизни был согнут. Фото: Новосибирский НИИТО

Новосибирские хирурги из НИИТО им. Я.Л. Цивьяна выпрямили спину 43-летнему Евгению Тупицыну из Томска, позвоночник которого согнула болезнь Бехтерева или же анкилозирующий спондилит. Это хроническое системное забивание, поражающее позвоночник и суставы.

По словам Евгения, суставы беспокоили его с раннего детства, а в начале 2000-х годов начал деформироваться позвоночник.

— Постепенно пошло искривление — грубо говоря, начало меня «гнуть». И уже скоро я был уже у меня появился горб. Тазобедренные суставы перестали полностью разгибаться, я ходил на полусогнутых ногах, плюс была согнута спина, за счёт этого я уменьшился в росте с 162 см до 141 см. Можно сказать, я шёл полусидя и при этом смотрел вниз. В тазу были очень сильные боли, — вспоминает Евгений. — Я лечился у ревматологов. С их помощью снимались болевые симптомы, отёки, но деформация нарастала — больше всего в 2015-2016 годах. Старался не обращать внимание на это… Думал, что можно к этому адаптироваться, хотя было очень неудобно, словами сложно описать.

Как объясняет начальник научно-исследовательского отделения патологии позвоночника, доктор медицинских наук Виктор Рерих, Евгению в несколько этапов исправляли позвоночник, лечили и протезировали суставы. Первые операции состоялись в 2020 и 2021 году. Они помогли Евгений чуть выпрямиться. Еще одну операцию провели в феврале 2023 года.

— В институте разработан способ коррекции деформаций, позволяющий достичь планируемого результата. Следует отметить, что во время выполнения вертебротомии для достижения заданного положения фрагментов позвоночника и сохранения их стабильности используются специальные металлоконструкции. В этих условиях наступает сращение костных структур. Как правило, имплантированная конструкция не требует удаления, — отметил Виктор Рерих.

Операция прошла успешно. Через несколько дней после нее Евгений смог встать с постели и начал передвигаться по стационару самостоятельно. После заживления послеоперационных ран мужчину перевили в реабилитационный центр, где Евгений еще некоторое время будет адаптироваться к хождению прямо.

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