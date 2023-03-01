Новосибирский депутат передал рации воюющим сузунцам

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

В январе родной Сузун навестил гвардии капитан Евгений Ипатов, оказавшийся дома в отпуске по ранению.

- Он был контужен, оглох на одно ухо, но подлечился, прошел медкомиссию и сказал: поеду к своим мужикам, - поделился историей героического земляка председатель местного отделения СРЗП в Сузунском районе Сергей Попов.

По словам лидера сузунских справедливороссов, Евгений Ипатов - кадровый офицер, выпускник НВВКУ, участник военного конфликта в Нагорном Карабахе и первой Чеченской войны. Выйдя в отставку в звании капитана, Ипатов стал работать в МВД, где дослужился до звания подполковника.

После объявления частичной мобилизации офицер ушел на фронт командиром взвода, в котором оказалось немало жителей Новосибирской области - сузунцев, черепановцев, маслянинцев. На сегодняшний день часть, в которой служит Евгений Ипатов, выполняет боевые задачи в Луганской народной республике.

- Когда мы спросили Евгения, чем можем помочь ребятам на фронте, он ответил: «Рации нужны обязательно, без раций вообще туго», - отметил Сергей Попов. - Мы узнали, какими моделями они там пользуются. От жителей Сузунского района направили письмо на имя депутата Госдумы РФ Александра Сергеевича Аксёненко, в округ которого входит Сузунский район, с просьбой помочь нашим землякам.

Александр Аксёненко живо откликнулся на просьбу сузунцев. На средства федерального парламентария было приобретено 10 комплектов раций производства КНР, которые капитан Ипатов взял с собой.

- Убываю в зону специальной военной операции после отпуска, хочу передать огромное спасибо за помощь, которую оказал нам депутат. Это реальная поддержка. Я все довезу, и это поможет нам работать, - ответственно заявил офицер, принимая от Сергея Попова мешок с рациями, которые по прибытии в часть раздаст в своем и соседних взводах.