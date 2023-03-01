Новосибирские приставы изъяли лодку и мотор у мужчины, осужденного за незаконную рыбалку

В Новосибирске судебные приставы изъяли лодку и мотор у мужчины, осужденного за незаконную рыбалку. Фото: ГУ ФССП по НСО

В Новосибирске судебные приставы изъяли лодку и мотор у мужчины, осужденного за незаконную рыбалку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по НСО.

29-летнего уроженца Барабинского района осудили по части первой статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Было принято решение конфисковать у сибиряка орудия преступления − лодку «Казанка 5М» и мотор «Меркурий 40».

Мужчине сообщили, в какие сроки должно быть выполнено требование.

− Когда судебные приставы пришли по месту проживания должника, он сообщил, что не знает местонахождение лодки и мотора. На что пристав-исполнитель уведомила должника о наступлении уголовной ответственности по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», − говорится в публикации.

Новосибирца ждал бы штраф или обязательные/принудительные работы. В худшем случае – лишение свободы на срок до двух лет. Получить новое наказание мужчина не хотел, поэтому за неделю он нашел лодку с мотором и отдал их судебным приставам. Имущество передали в доход государства.

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