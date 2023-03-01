Новосибирский завод по переработке золота собирается строить дома в центре города

Новосибирский аффинажный завод собирается строить жилые дома. Фото: АО "НАЗ".

Новосибирский аффинажный завод планирует перезонировать свой участок в 3 гектара в Октябрьском районе под строительство жилья, а предприятие перенести в другое место. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на члена совета директоров АО «НАЗ» Юлию Винокурову.

Комиссия мэрии начала рассматривать предложение завода о перезонировании территории, но вопрос отложили для более детальной проработки.

Переезд позволит модернизировать предприятие, так как в центре города возможности завода ограничены санитарной зоной. Кроме того, основной корпус здания является памятником архитектуры. Его нельзя модернизировать, однако в АО «НАЗ» предлагают создать там деловой центр.

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