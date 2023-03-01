В Советском районе Новосибирска до 25 мая изменили маршруты четырех автобусов

С 1 по 25 мая четыре автобуса в Советском районе Новосибирска будут курсировать по измененному маршруту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 марта по 25 мая четыре автобуса в Советском районе Новосибирска будут курсировать по измененному маршруту. Речь идет о рейсах № 23, 45, 45к и 48.

Как объяснили в мэрии Новосибирска, причина в закрытии проезжей части на участке улицы Гидромонтажной от улицы Молодости до улицы Энгельса.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать ПДД.

Автобусы будут курсировать по следующей схеме:

− № 23 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Варшавской: по ул. Печатников, ул. Бердышева, далее − по действующей схеме.

− № 45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Часовой до ул. Ветлужской: по ул. Печатников, ул. Молодости, ул. Софийской, далее − по действующей схеме.

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