Дети не смогли попасть в школы. Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирской области сотни детей не попали в школы из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

- В Чановском районе частично отменен подвоз детей в 6 школ. 234 школьников из 16 населенных пунктов не смогли привезти в школы района, - сообщается на сайте Территориального управления дорог НСО.

Всему виной погода. С самого утра на улице дует сильный ветер и идет снег. Из-за метели на дорогах плохая видимость.

Как отметили на сайте ТУАД, за прошедшие сутки в Куйбышевском районе рейсы 6 маршрутов были ненадолго прерваны.

- В настоящее время проезд возобновлен, - уточнили в пресс-службе.

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