Дети не смогли попасть в школы.
Фото: Тимур ХАНОВ
В Новосибирской области сотни детей не попали в школы из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
- В Чановском районе частично отменен подвоз детей в 6 школ. 234 школьников из 16 населенных пунктов не смогли привезти в школы района, - сообщается на сайте Территориального управления дорог НСО.
Всему виной погода. С самого утра на улице дует сильный ветер и идет снег. Из-за метели на дорогах плохая видимость.
Как отметили на сайте ТУАД, за прошедшие сутки в Куйбышевском районе рейсы 6 маршрутов были ненадолго прерваны.
- В настоящее время проезд возобновлен, - уточнили в пресс-службе.
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