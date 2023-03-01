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НовостиОбщество1 марта 2023 8:23

В Новосибирской области сотни детей не попали в школы из-за сильной метели

В Чановском районе ребят не привезли в 6 школ
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Дети не смогли попасть в школы.

Дети не смогли попасть в школы.

Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирской области сотни детей не попали в школы из-за сильной метели. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

- В Чановском районе частично отменен подвоз детей в 6 школ. 234 школьников из 16 населенных пунктов не смогли привезти в школы района, - сообщается на сайте Территориального управления дорог НСО.

Всему виной погода. С самого утра на улице дует сильный ветер и идет снег. Из-за метели на дорогах плохая видимость.

Как отметили на сайте ТУАД, за прошедшие сутки в Куйбышевском районе рейсы 6 маршрутов были ненадолго прерваны.

- В настоящее время проезд возобновлен, - уточнили в пресс-службе.

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