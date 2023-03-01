Доброволец из Новосибирской области Алексей Акатов погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине погиб 24-летний доброволец из Новосибирской области Алексей Акатов. Фото: администрация Бердска

В зоне спецоперации на Украине погиб 24-летний доброволец из Новосибирской области Алексей Акатов. Об этом сообщили на сайте администрации города Бердска.

Алексея не стало 11 февраля. Молодой человек погиб, исполняя воинскую обязанность.

Сибиряк родился 30 декабря 1998 года в селе Раздольное в Новосибирском районе. Там он окончил школу и проживал до момента отправки на спецоперацию. В ноябре 2022 года Алексей поехал туда добровольцем.

− Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея. Низкий поклон защитнику Отечества, − написали на сайте администрации.

Церемония прощания с Алексеем Акатовым состоялась 1 марта с 11:00 до 13:00 в Бердске.

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