В Новосибирске будут судить мебельщика за 12 эпизодов мошенничества

Предприниматель совершил 12 эпизодов мошенничества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске перед судом предстанет предприниматель, совершивший 12 эпизодов мошенничества. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина занимался изготовлением корпусной мебели.

По данным следствия, с 8 июля 2021 года сибиряк арендовал офисные помещения в ТЦ «Речной» на улице Большевистской. Там он и принимал заказы от клиентов.

В какой-то момент у мужчины возник преступный план. Он стал заключать договоры на изготовление мебели, но при этом не исполнял взятые на себя обязательства. Данная схема действовала с декабря 2021 года по июль 2022 года.

− Обвиняемый заключил договоры на изготовление мебели (кухонных гарнитуров, шкафов-купе) с 11 гражданами и 1 юридическим лицом. Ущерб по разным преступлениям составил от 48 до 436 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Как только мужчина получал деньги, он переставал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй и частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.

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