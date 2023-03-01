В Новосибирске будут судить мебельщика за 12 эпизодов мошенничества

Предприниматель совершил 12 эпизодов мошенничества.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске перед судом предстанет предприниматель, совершивший 12 эпизодов мошенничества. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина занимался изготовлением корпусной мебели.
По данным следствия, с 8 июля 2021 года сибиряк арендовал офисные помещения в ТЦ «Речной» на улице Большевистской. Там он и принимал заказы от клиентов.
В какой-то момент у мужчины возник преступный план. Он стал заключать договоры на изготовление мебели, но при этом не исполнял взятые на себя обязательства. Данная схема действовала с декабря 2021 года по июль 2022 года.
− Обвиняемый заключил договоры на изготовление мебели (кухонных гарнитуров, шкафов-купе) с 11 гражданами и 1 юридическим лицом. Ущерб по разным преступлениям составил от 48 до 436 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Как только мужчина получал деньги, он переставал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью второй и частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер