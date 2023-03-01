«Пролетела пол-лестницы, хватаясь за поручни»: в Новосибирске женщина с ребенком упала со скользких ступенек

После падения женщина пострадала, но малыш остался цел и невредим. Фото: «АСТ-54».
В Новосибирске женщина с полуторагодовалым ребенком на руках упала с лестницы возле дома №5 по улице Лесосечной. Сибирячка получила синяки и гематому на коленке, но малыш, к счастью, остался цел и невредим.
— Я пролетела больше половины пути, держась за поручни. Боюсь представить, что было бы с ребёнком при такой силе удара, если бы я не удержалась и не искрутилась при падении... Сама пострадала — Бог с ним. Езжу на машине всегда, редко пользуюсь лестницами и не знала такой проблемы. Живём 2 года. Но я в таком шоке... Песок где? Где управляющая компания? — написала она в группе «АСТ-54».
По словам женщины, лестницу не очищают регулярно с 2012 года.
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