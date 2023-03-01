Пожарным Новосибирской области выдали новую спецтехнику

Всего спасателям переданы 24 новых пожарно-спасательных автомобиля. Фото: Правительство Новосибирской области.

1 марта новосибирские спасатели получили ключи от новой техники. Торжественное вручение машин прошло на площади Ленина при участии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

— Всего в парке появились 21 новый автомобиль «Урал NEXT» и три единицы спецтехники. Она отправится в основном в те сельские районы области, где прогнозируют неблагоприятную пожароопасную обстановку в весенний период», — отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В 2023 году планируется еще несколько этапов переоснащения пожарных частей.

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