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НовостиПроисшествия1 марта 2023 4:50

В Новосибирске рядового обвинили в покупке наркотиков и оштрафовали на 25 тысяч рублей

Военнослужащий ещё может обжаловать приговор
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске рядового оштрафовали за "закладку" на 25 тысяч рублей.

В Новосибирске рядового оштрафовали за "закладку" на 25 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске рядового осудили за покупку наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий связался с продавцом в мессенджере и договорился о сделке. Он получил координаты места и забрал закладку – свёрток с запрещённым веществом. В тот же день наркотики обнаружили при досмотре.

Полицейские изъяли вещества. Новосибирский гарнизонный военный суд назначил рядовому штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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