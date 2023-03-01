В Новосибирске рядового обвинили в покупке наркотиков и оштрафовали на 25 тысяч рублей

В Новосибирске рядового оштрафовали за "закладку" на 25 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске рядового осудили за покупку наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий связался с продавцом в мессенджере и договорился о сделке. Он получил координаты места и забрал закладку – свёрток с запрещённым веществом. В тот же день наркотики обнаружили при досмотре.

Полицейские изъяли вещества. Новосибирский гарнизонный военный суд назначил рядовому штраф в размере 25 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber