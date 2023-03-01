В Новосибирской области назначили нового заместителя главы Бердска по социальной политике

Заместителем мэра Бердска стал бывший директор лицея Сергей Пилипушка. Фото: Администрация Бердска.

В Новосибирской области новым заместителем главы Бердска по социальной политике назначен Сергей Пилипушка. Об этом сообщает «Свидетель».

Бывший директор лицея № 7 Сергей Пилипушка приступил к работе с 28 февраля. Его выбрали среди шести кандидатов. Новый заммэра будет отвечать за предоставление мер социальной поддержки, организацию бесплатного образования, медицины и создание условий для проведения культурного отдыха населения Бердска.

Ранее заммэра по экономическим вопросам Жанна Шурова исполняла одновременно обязанности заместителя по социальным вопросам. До нее четыре года должность занимал Сергей Носов, который сейчас трудится в администрации Новосибирского района.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о кандидатах на должность главы Бердска. Избрание мэра состоится 23 марта.

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