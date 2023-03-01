Трассу между Новосибирском и Омском открыли для проезда пассажирского транспорта

Автобусы снова начали ходить из Новосибирска в Омск после временного ограничения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области утром 1 марта восстановили проезд по трассе «Иртыш» в Омск для междугородного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Дорогу перекрывали на всю ночь из-за сильных метелей и ограничения видимости.

Движение было ограничено с 947 по 1441 километр трассы в границах Новосибирской области.

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