Восемь из десяти клиентов в Новосибирской области пользуются ВТБ Онлайн

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Это больше общероссийского показателя ВТБ и один из самых высоких по стране. Чаще всего дистанционно новосибирцы совершают платежи и переводы, открывают сберегательные продукты и оформляют потребительские кредиты.

Число пользователей ВТБ Онлайн в Новосибирской области превысило 330 тысяч человек (+12%). Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции жители региона предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, а также оформление продуктов. В декабре новосибирцы разместили через приложение банка 84% вкладов и накопительных счетов - на 10% больше, чем годом ранее. 85% потребительских кредитов клиенты банка в регионе также оформили дистанционно. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

- Мы видим, что аудитория ВТБ Онлайн постоянно растет - только за прошлый год в Новосибирской области число пользователей увеличилось на 12%. На сегодняшний день восемь из десяти клиентов банка в регионе регулярно совершают различные операции и оформляют продукты в приложении и интернет-банке. Несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году, сервисы работают стабильно и функционал их расширяется. Например, появилась возможность оформить заявку на ипотеку, оплачивать покупки по QR-коду, обновить данные документов и другие услуги, в том числе, совершение трансграничных переводов для ряда стран, - отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

ВТБ запустил новое мобильное приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Помимо финансовых услуг в приложении доступны небанковские сервисы. Банк продолжает расширять число опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в приложении или на странице авторизации до ввода данных для входа в учетную запись. В 2022 году доля розничных продуктов, открытых онлайн среди клиентов ВТБ, увеличилась в 1,5 раза. Дистанционно клиенты оформили почти половину розничных продуктов. Число пользователей ВТБ Онлайн превышает 12 млн человек.