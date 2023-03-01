В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО военнослужащим Сергеем Ломовым

В спецоперации погиб военнослужащий из Сузуна Сергей Ломов. Фото: администрация Сузунского района / Александр КОЦ.

В Новосибирской области в среду, 1 марта, простятся с военнослужащим Сергеем Ломовым. Он погиб в ходе выполнения боевых задач на спецоперации. Об этом сообщили на сайте администрации Сузунского района.

Церемония пройдёт в морге центральной районной больницы. Друзья и родные Сергея Ломова соберутся в 13:30 в прощальном зале почтить память бойца.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что жители разрушенного дома на Линейной, 39 в Новосибирске просят создать аллею в память о погибших от взрыва.

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