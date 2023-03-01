В Новосибирской области перенесли проверку систем оповещения из-за хакерских атак

Проверке систем оповещения в Новосибирске помешали хакеры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сирены в Новосибирске 1 марта 2023 года не включили из-за хакерских атак. Проверку систем оповещения перенесли. Об этом КП-Новосибирск сообщили в управлении по предупреждению ЧС МинЖКХ региона со ссылкой на областное МЧС России.

Сирены должны были включить на 10 минут в период с 10:40 до 11:00.

– В связи с хакерскими атаками, произведёнными 22 и 28 февраля, принято решение о переносе сроков проведения комплексной проверки систем оповещения, – уточнили в МЧС.

О новых сроках проведения проверки сообщат дополнительно.

Напомним, накануне в нескольких регионах России хакеры взломали телеканалы и радиостанции, чтобы запустить фейковое сообщение о воздушной тревоге в эфир.

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