«Это дорога или парковка?»: новосибирцы возмутились жуткими пробками в первый день весны

Новосибирск встал в пробках утром 1 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в среду, 1 марта, в Новосибирске водители застряли в пробках на 1-м Мочищенском шоссе, улицах Кедровой и Кубовой. На дорогах произошло несколько ДТП. По данным сервиса 2ГИС, уровень городских пробок достиг 8 баллов.

Также заторы на Красном проспекте возле пересечений с улицами Дуси Ковальчук и Фрунзе, затруднено движение по Большевистской. Пробки на Гусинобродском шоссе, улице Волочаевской, проспекте Дзержинского и Каменском шоссе.

– Это дорога или парковка? Хоть в 5:30 утра выезжай, – негодуют водители.

На левом берегу Новосибирска стоит Октябрьский мост и все три въезда на него. Пробка на улице Станиславского задерживает водителей уже два часа. ДПС регулирует проезд по площади Труда.

Стоит Станционная, Титова, проезд Энергетиков и Советское шоссе.

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