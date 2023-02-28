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НовостиОбщество28 февраля 2023 19:22

Ветеринар назвал преимущества дворовых котят над породистыми

По его словам, животные с улицы меня подвержены генетическим заболеваниям
Надежда КАСЬЯНОВА
Ветеринар назвал преимущества дворовых котят над породистыми.

Ветеринар назвал преимущества дворовых котят над породистыми.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ветеринар Богдан Галкин перечислил преимущества дворовых котят над породистыми. Одним из них является более низкая подверженность генетическим заболеваниям.

— Все породные качества закреплены искусственно, это мутации по сути. Из-за них кошки приобрели множество генетических заболеваний. Беспородные ничуть не хуже. Возможно, не такие симпатичные, но если вы не разводите породу и не ходите на выставки, а в первую очередь выбираете друга, то взять котенка с улицы или из приюта — отличная идея. Риск генетических заболеваний у дворняжек из-за отсутствия искусственного скрещивания стремится к нулю, — рассказала Галкин в беседе с News.ru.

Ветеринар добавил, что котятам с улицы требуется меньше ухода, поскольку они лучше приспособлены к жизни.

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