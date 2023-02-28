«Баю-баюшки-баю»: приход оттепели сморил белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка

Приход оттепели сморил белого медведя Кая. Фото: кадр из видео

Приход оттепели сморил белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка имени Шило. Последние дни февраля выдалась теплыми, но вместо того, чтобы играть и радоваться приходу оттепели, косолапый решил поспать.

Сонного Кая совсем не беспокоили ветер со снегом, но вот к выбору постели косолапый подошел со всей серьезность. Сначала он долго примерялся к понравившемуся сугробу, выбирая, как лучше и удобнее лечь. Потом еще некоторое время устраивался, переваливаясь с одного бока на другой, приминая спиной и лапами снег. Когда Кай удовлетворился качеством и удобством снежной постели, он тут же заснул.

Напомним, что оттепель пришло в столицу Сибири вместе с последней неделей зимы. А в первые дни марта синоптики обещают потепление до +5 градусов.

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