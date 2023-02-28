Рейсы задержали на три часа.
Фото: Александр ГЛУЗ
Новосибирцы пожаловались на задержку рейсов до Ташкента и Астаны. Пассажиры ждали вылета около трех часов.
До Ташкента самолет авиакомпании «ИрАэро» должен был вылететь в 21:30 28 февраля по расписанию. Однако рейс задержали до 00:30. Сейчас пассажиры уже проходят посадку и ждут вылета.
Аналогичная ситуация возникла с рейсом до Астаны. Самолет авиакомпании Qazaq Air должен был вылететь из Новосибирска в 21:55, но рейс задержали до 00:40.
Напомним, что 28 февраля закрыли небо над Санкт-Петербургом из-за подозрительного летающего объекта, который заметили вблизи города. Из-за этого на пару часов задержался рейс из Новосибирска в Северную столицу.
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