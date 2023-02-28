Два новосибирца украли в аптеке лекарства на 11 тысяч рублей

Воришки обокрали аптеку на 11 тысяч. Фото: кадр из видео МВД по НСО

В Новосибирске два парня обокрали одну из аптек Первомайского района. Полиция возбудила уголовное дело и объявила воришек в розыск. Парням грозит до 5 лет тюрьмы.

— Неизвестные украли медицинские препараты на сумму около 11 тысяч рублей, — сообщили в региональном МВД.

Дерзкое ограбление произошло 18 февраля. Парни вошли в аптеку, вскрыли шкафы с препаратами, покидали в пакет понравившиеся и спокойно ушли.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о воришках, полиция просит обратиться по телефонам: 232-18-31, 8-913-253-90-94.

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