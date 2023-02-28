В Новосибирске перенесли третий суд на блогером Гомзяковым, обвиняемым в убийстве подписчика

В Новосибирске отложили третий суд над блогером Анатолием Гомзяковым (слева). Фото: соцсети

Третий суд над блогером Анатолием Гомзяковым, обвиняемым в убийстве подписчика Алексея Хребтова, отложили. Об этом КП-Новосибирск сообщил адвокат потерпевшей стороны Андрей Жуков.

В понедельник, 27 февраля, в Ленинском районном суде состоялось предварительное заседание по резонансной истории. На нем выяснилось, что сторона защиты подала кассационную жалобу. В итоге было решено перенести рассмотрение дела по существу на другую дату.

− Было вчера предварительное заседание. Там разъяснили права Гомзякова и назначили следующее судебное заседание на третье апреля − в связи с необходимостью извещения кандидатов в присяжные заседатели. Это процесс не быстрый – сначала известят кандидатов, чтобы они пришли в суд и заполнили анкеты, и уже третьего апреля, возможно, состоится заседание, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Андрей Жуков. – По поводу кассационной жалобы… Я думаю, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции им откажет. Потому что оснований для удовлетворения жалобы нет.

Напомним, коллегия присяжных дважды оправдывала Анатолия Гомзякова. С этим не согласились прокуратура и мать погибшего. 1 февраля апелляционная коллегия вновь отменила оправдательный приговор.

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