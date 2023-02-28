Одного из водителей зажало в машине: в Новосибирске на Котовского произошло массовое ДТП

Одного из водителей зажало в салоне авто. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске вечером во вторник, 28 февраля, на улице Котовского произошла массовая авария. Там столкнулись грузовик и две легковушки. Водителя одной из них зажало в салоне. Вызволяли его из ловушки спасатели.

— Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего из искорёженного транспортного средства и передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, — сообщили в региональном МЧС.

Спасательная операция заняла около 30 минут. Когда пострадавшего вытащили и передали медикам, спасатели позаботились о других последствиях ДТП. Они смыли с проезжей части натекшее топливо и отключили аккумулятор разбитого автомобиля.

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