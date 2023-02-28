В Новосибирске на площади Маркса начали копать котлован под новый апарт-отель

Рабочие начали копать котлован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на площади Маркса рабочие начали копать котлован под новый апарт-отель. Появится он на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш», который снесли осенью прошлого года.

Вскоре на месте ДК появится торговый квартал из 8 корпусов. Строительством апарт-отеля с торговыми и бизнес-помещениями, фитнес-центром, огромной парковкой и гостиничными номерами занялась компания «Центр Левого берега».

Недостроенным ДК «Сибсельмаш» простоял более 40 лет. На этапе строительства там действительно планировали разместить дом культуры для работников одноименного завода, но планы новых застройщиков изменились. В разные года там размещался вещевой рынок, проходили пейнтбольные бои, иногда в недострой залезали подростки. В итоге бывший ДК решили превратить в торговый центр, но этого так и не случилось.

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