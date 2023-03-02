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НовостиОбщество2 марта 2023 0:00

В Новосибирск придет дождь и 5-градусное тепло 2 марта

2 марта в Новосибирске потеплеет до +5 градусов
Надежда РЫЖКИНА
Вместе с тем будет дуть сильный ветер.

Вместе с тем будет дуть сильный ветер.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна вступает в свои права. 2 марта 2023 года в Новосибирск придёт тепло под +5 градусов, при этом накануне ночью температура достигнет 0 градусов.

— Будет небольшой мокрый снег, днем — с дождем. Порывы юго-западного ветра увеличатся до 20 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем может потеплеет до 0…+5, а ночью похолодать вплоть до -5. «Яндекс. Ночью и днем так же пройдет мокрый снег, временами с дождем. Местами будут метели и гололедные явления.

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