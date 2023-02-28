Мэрия Новосибирска изымет разрушенный взрывом дом на Линейной, 39

Дом выкупят и снесут. Фото: Анна ПАШАГИНА

Мэрия Новосибирска планирует выкупить разрушенный взрывом газа дома на улице Линейной, 39. Соответствующее постановление опубликовано на муниципальном портале.

Власти планируют выкупить как сам многоквартирный дом, так и землю под ним. Причиной выкупа стала аварийность здания и необходимость его сноса.

Напомним, что ЧП произошло рано утром 9 февраля. Один подъезд разрушился полностью, еще один обрушился частично. Погибли 15 человек. Всего в доме проживал 161 человек, 118 из них были зарегистрированными жильцами, остальные – арендовали квартиры. Всем жильцам выплатили компенсацию.

Дом признали аварийным через несколько дней после трагедии. Из постановления мэрии следует, что жильцов Линейной, 39 расселят до конца 2024 года.

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