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НовостиОбщество28 февраля 2023 13:30

Психолог Наумова рассказала об оптимальном количестве нагрузки для ребенка-дошкольника

Это поможет избежать переутомления
Анастасия ХРОМЫХ
Распорядок дня дошколенка должен быть сбалансированным.

Распорядок дня дошколенка должен быть сбалансированным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский психолог Наталья Наумова назвала оптимальное количество нагрузки для ребенка-дошкольника. Слова эксперта приводит News.ru.

Желание родителей сделать свое чадо как можно более развитым может привести к переутомлению. Здесь важно не перебарщивать с кружками и секциями.

− Максимальная нагрузка в три года не должна превышать 2 часа 45 минут, в четыре года – 4 часа, в пять лет − 6 часов 15 минут, в шесть лет − 8 часов 30 минут, − подчеркнула психолог.

При этом все достаточно индивидуально. Нужно смотреть по ребенку, насколько быстро он утомляется.

Наталья Наумова отметила, что распорядок дня дошколенка должен быть сбалансированным. Ему нужно время на посещение детсада, сон, общение с другими детьми и времяпровождение с родителями.

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