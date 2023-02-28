Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил школьника, погибшего при спасении друга из озера

17-летнего подростка наградили медалью «За спасение погибавших». Фото: предоставлено местными жителями / соцсети

Новосибирского школьника, который погиб, спасая друга из озера, наградили посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Информация опубликована на сайте регионального правительства. 17-летнего подростка наградили медалью «За спасение погибавших».

В публикации говорится, что новосибирец учился в Каменской средней школе №44 в Новосибирском районе. Подросток утонул в ноябре 2022 года.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в селе Каменка. Друг погибшего напился из-за девушки и вышел на лед. В один момент он провалился и начал тонуть. На помощь ему бросился товарищ. Школьник тоже оказался в ледяной воде − выбраться он уже не смог.

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