Бастрыкин поручил доложить, почему дело об убийстве отца двоих детей под Новосибирском вернули в прокуратуру

Андрей Тырышкин ( на фото слева) поспорил с Сергеем Олейником из-за долга. Фото: предоставлено Ольгой КАТАЙЦЕВОЙ/ Мария НОВИКОВА

Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах возврата дела об убийстве отца двоих детей в Новосибирской области. Ранее сообщалось, что дело вернули, чтобы понять, как и чем убили мужчину.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Борисовичу Зарипову доложить об установленных по уголовному делу обстоятельствах, причинах возвращения уголовного дела судом, - сообщили в СУ СК РФ.

Также председатель СК РФ поручил принять необходимые меры, чтобы дело тщательно расследовали, а после вернули обратно в суд.

- О проделанной работе доложить, - говорится в сообщении ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер