Бросил коктейль Молотова: недовольный собаковод поджег правление садоводов на Первомайке

Пожар уничтожил помещение сторожки в садовом товариществе. Фото: Предоставлены потерпевшими

В Новосибирске недовольный сосед поджег здание правления СНТ «Майское» и попал под уголовное дело. Инцидент произошел 18 февраля около 21:00 в сторожке на улице Ягодная.

- Жители СНТ «Майское», расположенного у Разъезда Иня, сообщили нам, что мирное течение их жизни систематически нарушала соседка-собаковод и ее сожитель. Дом скандальной барышни не имеет ограды, в связи с чем её собаки, в количестве не менее двух особей, повадились прогуливаться по территории товарищества, пугая женщин и детей. В ответ на равнодушие владелицы к этой проблеме члены правления направили предписание собственнице дома, в котором проживает собачница, с требованием привести участок и его обитателей в соответствие уставу товарищества, но конфликт лишь усугубился - женщина пообещала отомстить обидчикам, – сообщила КП-Новосибирск администратор паблика «Моя Первомайка» Светлана Харузина.

Вечером 18 февраля камеры засняли мужчину, который закинул в домик бутылку с зажигательной смесью, похожую на «Коктейль Молотова». Местные жители опознали в нападавшем сожителя той самой соседки-собаковода. Пожар уничтожил вещи и повредил стены на площади в 5 квадратных метров. Потерпевшие обратились в полицию, вскоре нарушителя поймали.

- По факту возгорания надворной постройки на территории СНТ, расположенного на территории Первомайского района, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. По подозрению в совершения преступления задержан гражданин Первомайского района. Избрана мера пресечения подписка о невыезде, - сообщили в пресс службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Члены правления рассказали об угрозах со стороны сожительницы подозреваемого, после чего садоводы обратились в полицию. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер